Саудовские авиакомпании отменили часть рейсов из-за мер безопасности

В мире Материалы 28 февраля 2026 19:40 (UTC +04:00)

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Авиакомпании Saudia, Flynas и Flyadeal отменили часть рейсов.

Как сообщает Trend, решение об отмене рейсов было принято в рамках соблюдения стандартов авиационной безопасности.

Авиакомпания Saudia приостановила рейсы в Абу-Даби, Дубай, Доху, Бахрейн, Москву и Пешавар и обратно до 23:59 2 марта.

Пассажирам рекомендуется проверять актуальный статус своих рейсов перед поездкой в аэропорт. Информация об изменениях в расписании будет направляться через средства связи, связанные с бронированием.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

