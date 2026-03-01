Число погибших в результате израильской атаки на юге Ирана достигло 148

БАКУ/ Trend/ - На фоне военных авиаударов Израиля по Ирану число погибших в школе в районе Минаб провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 148 человек. Об этом сообщил прокурор района Минаб Ибрагим Тахери в интервью местным СМИ, передает Trend.

По его словам, число раненых достигло 95 человек.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.