Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

Число погибших в результате израильской атаки на юге Ирана достигло 148

Иран Материалы 1 марта 2026 09:26 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - На фоне военных авиаударов Израиля по Ирану число погибших в школе в районе Минаб провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 148 человек. Об этом сообщил прокурор района Минаб Ибрагим Тахери в интервью местным СМИ, передает Trend.

По его словам, число раненых достигло 95 человек.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

Лента

Лента новостей

Читать все новости