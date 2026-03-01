Число погибших афганских военнослужащих в столкновениях с Пакистаном достигло 352

БАКУ/ Trend/ - Число афганских военнослужащих, погибших в столкновениях с пакистанскими силами, достигло как минимум 352 человек, более 535 получили ранения.

Как сообщает Trend, с соответствующим заявлением в социальной сети X выступил Аттаулла Тарар.

По его словам, авиаудары были нанесены по 41 цели на территории соседней страны. Пакистанская армия уничтожила 130 афганских постов и взяла под контроль ещё 26. Кроме того, по его утверждению, пакистанские вооружённые силы уничтожили более 171 бронемашины движения «Талибан».

Ранее сообщалось о 331 погибшем афганском военнослужащем.

Вечером 26 февраля на пакистано-афганской границе возобновились бои. Кабул объявил о начале военной операции в ответ на недавние авиаудары Пакистана.

Ходжа Асиф заявил, что его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооружённого конфликта.