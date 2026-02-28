Самолеты рейсов Баку-Дубай и Баку-Джидда AZAL вернулись в Баку в связи с закрытием воздушного пространства Ирана

БАКУ /Trend/ - Самолеты рейсов J2-011 Баку-Дубай и J2-1091 Баку-Джидда авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вернулись в Баку в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Отмечается, что рейс Баку-Дубай успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 10:47. Ожидается, что рейс Джидда приземлится в аэропорту Баку в ближайшее время.

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" продолжает внимательно следить за текущей ситуацией на Ближнем Востоке и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры будут оперативно проинформированы об изменениях в расписании рейсов.

За дополнительной информацией пассажиры могут связаться с авиакомпанией по электронной почте [email protected].

