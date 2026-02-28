Рейсы AZAL в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив приостановлены

БАКУ /Trend/ - В связи с ограничениями, введенными в воздушном пространстве на фоне событий на Ближнем Востоке, рейсы авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив приостановлены.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Пассажиры могут вернуть или обменять свои билеты на указанные направления без каких-либо штрафных санкций.

Следует отметить, что рейсы в Нахчыван выполняются по расписанию.

AZAL продолжает внимательно следить за текущей ситуацией и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры будут оперативно проинформированы о возможных изменениях.

Для получения дополнительной информации пассажиры могут связаться с авиакомпанией по электронной почте [email protected].

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

