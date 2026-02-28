Иран обратился в ООН с требованием расследовать удары США и Израиля

БАКУ/ Trend/ - Иран направил официальное обращение в Организацию Объединённых Наций с просьбой расследовать нападения США и Израиля на его территорию.

Как сообщает Trend, министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи отправил письма Генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу и председателю Совета Безопасности ООН Джеймсу Клеверли.

В письме Арагчи заявил, что удары Израиля и США по оборонным объектам и гражданским объектам в различных городах Ирана нарушают территориальную целостность и суверенитет страны и противоречат статье 2, пункту 4 Устава ООН. Он подчеркнул, что Иран защищается в рамках статьи 51 Устава ООН и будет использовать все необходимые средства для отражения атак.

Министр отметил, что все базы, объекты и силы атакующих в регионе считаются законными военными целями, и Иран будет продолжать решительную оборону до прекращения атак. По его словам, негативные последствия событий ложатся на США и Израиль, а удары по Ирану имеют серьёзные последствия для регионального и международного мира и безопасности.

Арагчи призвал все государства-члены ООН к незамедлительным и скоординированным действиям в ответ на нападения на Иран.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.