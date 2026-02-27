Утверждены генпланы 67 городов Азербайджана - Намиг Гумматов

БАКУ /Trend/ - Достигнуты значительные успехи в обеспечении сбалансированного развития городских и сельских территорий, в строительстве новых поселений в постконфликтный период за последние 5 лет и в формировании современной и устойчивой пространственной модели.

Об этом сказал первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов на организованной сегодня комитетом церемонии вручения премии по архитектуре «Təməl», сообщает Trend.

Первый заместитель председателя отметил, что на сегодня утверждены генеральные планы 67 из 79 городов Азербайджана.

«Работа по обновлению планов остальных городов продолжается. Генеральные планы 8 из 12 городов в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах уже утверждены. Каждый утвержденный генеральный план, примененный инновационный инструмент, каждый реализованный проект заложил прочный фундамент для более безопасной, комфортной и ориентированной на человека среды проживания для будущих поколений», - отметил он.

