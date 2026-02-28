Иранские атаки имеют оборонительный характер - Багаи

БАКУ/ Trend/ - Военные действия Ирана имеют оборонительный характер и не направлены против каких-либо соседних стран.

Как сообщает Trend, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи в интервью местным СМИ.

По его словам, иранские атаки являются ответом на военные действия США, использующих территорию стран региона для нападения на Иран. Багаи подчеркнул, что Иран протягивает руку дружбы всем странам региона и надеется, что соседние государства будут отдавать приоритет коллективным интересам и региональной безопасности.

Комментируя заявления США о потенциальной угрозе со стороны Ирана, пресс-секретарь отметил, что такие утверждения безосновательны, подчеркнув, что Иран — миролюбивая страна, защищающая себя в условиях войны.

Он добавил, что дипломатия всегда сталкивается с недоразумениями, но цель Ирана — продемонстрировать свою логику и правоту на международной арене, выступая за диалог.

По его словам, американская сторона в третий раз за последние 10 лет игнорирует дипломатический процесс с Ираном.

«Гибель большого числа учеников и учителей в результате бомбардировки начальной школы для девочек в городе Минаб недопустима, и Иран считает это военным преступлением», — подчеркнул Багаи.

Отмечается, что в результате израильских и американских авиаударов по Ирану в начальной школе для девочек в районе Минаб, провинция Хормузган, погибли 85 человек и 92 получили ранения.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.