ARKA + НПО: новый шаг к модернизации азербайджанского кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Агентство кино Азербайджанской Республики (ARKA) укрепляет связи с общественным сектором. В главном офисе агентства, действующего при министерстве культуры, прошла деловая встреча с представителями неправительственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере кино. Участники обсудили ключевые вопросы и совместные шаги по развитию азербайджанского кинематографа. Об этом говорится в сообщении ARKA.

В мероприятии приняли участие руководители ведущих профессиональных союзов Азербайджана. К обсуждению ключевых вопросов отрасли присоединились руководители крупнейших кинообъединений: Аяз Салаев (Гильдия профессиональных кинорежиссёров), Рашид Агамалиев (Ассоциация анимации Азербайджана), Гурбан Масимов (Ассоциация тюркской анимации), Надир Бадалов (Гильдия кинокритиков и киноведов), а также Заур Дарабзаде, возглавляющий Ассоциацию кино тюркского мира. Такой формат взаимодействия агентства с лидерами индустрии призван создать эффективную платформу для решения системных вопросов киносектора и реализации передовых проектов в области кинематографа.

Проведение рабочей встречи напрямую связано с выполнением задач, заложенных в Плане мероприятий Концепции "Культура Азербайджана – 2040". Организаторы сфокусировались на ключевых аспектах модернизации аудиовизуального сектора. В частности, одной из главных целей стало изучение общественного мнения в процессе подготовки "Государственной программы развития аудиовизуальной сферы". Диалог с руководителями НПО позволил дать объективную оценку вызовам и потребностям, с которыми сегодня сталкивается киносообщество. Итогом этой совместной работы должны стать качественное обновление и детализация профильной дорожной карты и создание устойчивой и конкурентоспособной модели развития национальной индустрии кино.

Вопросы продвижения и развития киноиндустрии сегодня находятся в центре внимания многих международных профильных объединений. Аналогичные стратегические задачи стоят и перед кинематографическим сообществом Азербайджана. Для их эффективного решения требуется комплексный, многопрофильный подход, и Агентство кино Азербайджанской Республики (ARKA) всегда придает особое значение поддержанию регулярного диалога с институтами гражданского общества, видя в них надежного партнера на пути развития отечественного кино.

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