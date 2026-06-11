Триумф азербайджанского искусства в Ташкенте (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственной консерватории Узбекистана прошёл масштабный концерт, посвящённый богатому наследию азербайджанской музыки. Концерт с участием наших мастеров стал одним из первых крупных музыкальных событий в обновлённом концертном зале Государственной консерватории Узбекистана. Мероприятие, объединившее любителей искусства в Ташкенте, стало ярким символом общих культурных ценностей двух братских народов. Об этом говорится в сообщении Международного центра мугама.

Концерт посетили представители азербайджанской дипмиссии, руководство Культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, руководители высших учебных заведений, авторитетные музыковеды, профессора, преподаватели, творческая интеллигенция и многочисленные любители музыки.

Солистами концертной программы выступили - директор Международного центра мугама, заслуженный артист и посол культуры Узбекистана Сахиб Пашазаде и народная артистка Азербайджана, пианистка Егяна Ахундова. Выступление мастеров сопровождал Государственный симфонический оркестр Узбекистана под управлением и художественным руководством народного артиста Узбекистана Камолиддина Уринбаева.

В программе прозвучали бессмертные произведения выдающихся азербайджанских композиторов - сюита из балета "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова, "Концерт для фортепиано с оркестром на арабские темы" Фикрета Амирова и Эльмиры Назировой, а также "Концерт № 2 для тара и оркестра" Гаджи Ханмамедова. Эти шедевры подарили гостям вечера чарующую красоту национального симфонизма, отразив его глубокое художественное содержание и высокую культурную ценность.

Продемонстрировав высочайший профессионализм, азербайджанские музыканты с первых минут покорили сердца ташкентской публики. Каждое их выступление было наполнено особой энергетикой и встречалось зрителями с невероятной теплотой и овациями - зал буквально не хотел отпускать артистов со сцены. В финале творческого вечера директор Центра мугама Сахиб Пашазаде вручил памятные подарки ректору Государственной консерватории Узбекистана Камолиддину Уринбаеву.

Прошедший музыкальный вечер стал не просто праздником высокого искусства, но и символом нерушимой дружбы и культурного диалога между двумя народами. Взаимное доверие коллег подчеркнул и тот факт, что в ходе своего визита азербайджанские мастера возглавили Государственную экзаменационную комиссию в Консерватории Узбекистана. Нынешний концерт в Ташкенте стал гармоничным продолжением совместных проектов - в декабре прошлого года в рамках Дней культуры Узбекистана Егяна Ахундова и Сахиб Пашазаде дали большой концерт с Государственным симфоническим оркестром Узбекистана в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Концерт, продемонстрировавший богатство азербайджанской музыки и безупречное мастерство артистов, стал важным событием для культурной жизни Ташкента. Этот праздник искусства заложил прочный фундамент для новых творческих открытий и внёс неоценимый вклад в будущее развитие творческого диалога между нашими странами.

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