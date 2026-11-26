БАКУ /Trend/ - С начала сегодняшнего дня в Ормузском проливе, к северу от оманского порта Хасаб, два нефтяных танкера подорвались на морских минах. В результате произошли взрывы и возник пожар.

Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

"На борту одного из этих нефтяных танкеров находилось не менее двух миллионов баррелей сырой нефти. Из-за пожара экипаж оставил судно", - говорится в сообщении.

В КСИР заявили, что танкеры, отключив системы GPS, пытались тайно пройти через Ормузский пролив при поддержке истребителей Вооруженных сил США. Однако после подрыва на морских минах они прекратили движение.

Отметим, что очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана. В Вашингтоне заявили, что эти действия стали ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане. В результате конфликта морская торговля через Ормузский пролив оказалась парализована.