БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2026 года объем продукции и услуг в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане составил 2 миллиарда 889,6 миллиона манатов.

Расчеты проведены Trend на основе отчета Государственного комитета статистики Азербайджана.

Согласно отчету, в реальном выражении этот показатель снизился на 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем продукции и услуг в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 570,5 миллиона манатов, что на 2,7 процента больше, чем годом ранее.

За отчетный период в стране произведено 22 миллиарда 60 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что на 2,2 процента меньше, чем в январе-октябре прошлого года. Из этого объема 21 миллиард 421,5 миллиона киловатт-часов пришелся на товарную электроэнергию, производство которой сократилось на 1,7 процента.

Основной объем электроэнергии выработали тепловые электростанции - 16 миллиардов 697,9 миллиона киловатт-часов, что на 9,8 процента меньше, чем годом ранее. На гидроэлектростанциях выработано 2 миллиарда 991 миллион киловатт-часов, что на 18,6 процента больше.

Рост зафиксирован и в сегменте возобновляемых источников энергии. Выработка на ветряных электростанциях составила 960,3 миллиона киловатт-часов (рост в 13,1 раза), на солнечных - 601,6 миллиона киловатт-часов (рост на 13 процентов). На электростанциях, работающих на биомассе и за счет сжигания отходов, выработано 170,7 миллиона киловатт-часов, что на 7,3 процента больше, чем в январе-октябре прошлого года.

В секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов объем очистки и распределения воды за январь-октябрь 2026 года составил 563,7 миллиона кубометров, что на 4,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.