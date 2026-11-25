БАКУ/ Trend/ - На Бакинском олимпийском стадионе стартовал матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и испанской "Барселоной".

Встречу обслуживает шотландский арбитр Николас Уолш.

Подопечные Валдаса Дамбраускаса подошли к противостоянию с каталонским клубом с тремя очками в активе. В предыдущих четырех турах "Сабах" одержал одну победу и потерпел три поражения.

"Барселона" перед пятым туром с девятью очками занимала пятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, а азербайджанский клуб располагался на 31-й строчке.

Отметим, что каталонцы проводят встречу в Баку без одной из своих главных звезд Ламина Ямаля, который не прилетел в Азербайджан из-за проблем с голеностопом.