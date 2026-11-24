БАКУ /Trend/ - Проект региональной транспортной связанности и развития (Regional Connectivity and Development Project), реализованный при поддержке Всемирного банка, полностью достиг поставленных целей по обеспечению безопасного, эффективного и климатически устойчивого транспортного сообщения вдоль коридора Сальян-Билясувар на юге Азербайджана.

Как сообщает Всемирный банк, проект был направлен на устранение ограничений транспортной связанности и доступа к рынкам вдоль первоначальной трассы М3. В его рамках предусматривалась реконструкция участка Еникенд-Билясувар, проходящего через преимущественно сельскохозяйственные районы страны.

Коридор связывает Сальянский, Белясуварский, Джалилабадский, Масаллинский и Лянкяранский районы.

«Проект был направлен на обеспечение безопасного, эффективного и климатически устойчивого транспортного сообщения, а также создание альтернативного маршрута, позволяющего взимать плату за проезд по новой автомагистрали М3 в рамках государственной стратегии взимания дорожных сборов», - отмечается в документе.

Помимо развития транспортной инфраструктуры, проект предусматривал поддержку местного экономического развития посредством реализации предпринимательских инициатив на уровне сообществ, а также разработку стратегий обеспечения устойчивости дорожного сектора.

Всемирный банк отмечает, что актуальность целей проекта сохранялась на протяжении всего периода его реализации. В частности, развитие транспортной связанности, климатически устойчивой инфраструктуры и расширение доступа к рынкам остаются приоритетами экономической политики Азербайджана.

«На момент завершения проекта транспортная связанность, климатически устойчивая инфраструктура и доступность рынков продолжали оставаться приоритетами в рамках Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022–2026 годы», - говорится в документе.

Всемирный банк также указывает на соответствие проекта Рамочной стратегии партнерства Группы Всемирного банка с Азербайджаном на 2025–2029 годы, в которой развитие транспортной и цифровой связанности определено одним из ключевых направлений сотрудничества в целях повышения производительности и создания более качественных рабочих мест.

Отдельно в документе подчеркивается, что правительство Азербайджана впоследствии обратилось к Всемирному банку за финансированием строительства оставшегося участка коридора Билясувар-Астара протяженностью около 140 км. Его ориентировочная стоимость оценивается в 300 млн долларов.

«Последующий запрос правительства о финансировании оставшегося участка Билясувар-Астара со стороны Всемирного банка дополнительно свидетельствует о сохраняющемся приоритете развития транспортных коридоров и региональной доступности в повестке развития Азербайджана», - отмечается в документе.

Согласно оценке Всемирного банка, проект полностью достиг целей по обеспечению безопасного, эффективного и климатически устойчивого транспортного сообщения вдоль коридора Сальян-Билясувар. Цель по улучшению доступа к рынкам была достигнута в значительной степени.