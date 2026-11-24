БАКУ /Trend/ - Сегодня утром произошел взрыв в результате подрыва на морской мине четвертого нефтяного танкера, пытавшегося незаконно пройти через Ормузский пролив.

Об этом сообщил Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

«До этого еще три нефтяных танкера пытались незаконно пройти через Ормузский пролив, несмотря на предупреждение Военно-морских сил КСИР. Нефтяные танкеры были вынуждены вернуться в Персидский залив», — говорится в сообщении.

В КСИР заявили, что использование запрещенных маршрутов в Ормузском проливе не приведет ни к чему, кроме взрывов и пожаров.

Отметим, что очередная напряженность в отношениях между США и Ираном началась 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана под предлогом ответа на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.