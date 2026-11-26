БАКУ /Trend/ - Дальнейшее развитие Среднего коридора требует совершенствования взаимодействия между государственными органами разных стран, решения вопросов организации морских перевозок, упрощения пограничных процедур и цифровизации документооборота.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в четверг заявил советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) Эмиль Мамедов на форуме, посвященном Всемирному дню устойчивого транспорта 2026 года, проходящем в Баку.

По его словам, в последние несколько лет ADY уделяет особое внимание развитию Среднего коридора и является одним из ключевых государственных институтов, участвующих в развитии маршрута, наращивании грузопотока и укреплении доверительных отношений с региональными партнерами.

"Железнодорожный транспорт сам по себе является одним из наиболее экологичных видов транспорта. При этом с учетом нынешнего уровня развития Среднего коридора и объемов грузопотоков в восточном и западном направлениях пропускная способность железнодорожной инфраструктуры уже не является основным узким местом маршрута.

Для обеспечения устойчивости Среднего коридора особое внимание необходимо уделять взаимодействию государственных органов разных стран, организации перевозок по Каспийскому морю, а также совершенствованию процедур пересечения границ", - сказал Э.Мамедов.

Он также отметил необходимость решения вопросов, связанных с ожиданием вагонов на различных участках Среднего коридора.

"Эти вопросы связаны не столько непосредственно с перевозками, сколько с организацией документооборота и цифровизацией обмена информацией.

ADY активно работает над этими направлениями на протяжении последних трех-четырех лет.

Встречи участников Среднего коридора позволяют обсуждать существующие проблемы и совместно определять задачи, необходимые для увеличения пропускной способности маршрута", - сказал он.

Э.Мамедов отметил, что в ближайшие один-два года основное внимание участников Среднего коридора, вероятно, будет сосредоточено на решении этих вопросов. Это позволит вывести маршрут на новый этап развития, повысить его устойчивость, надежность и предсказуемость.