БАКУ /Trend/ - До конца текущего иранского года (20 марта 2027 года) в Иране планируется ввести в эксплуатацию 12 центров радиационной обработки.

По информации Организации по атомной энергии Ирана, об этом заявил заместитель председателя организации Хусейн Садеги в четверг, 26 ноября, на церемонии открытия Центра радиационной обработки в городе Решт, расположенном в провинции Гилян на севере страны.

"Центр в Гиляне, введенный в эксплуатацию сегодня, является одним из упомянутых центров", - отметил он.

Садеги добавил, что сельскохозяйственный сектор сталкивается с рядом проблем, в том числе с вредителями и болезнями растений. При этом значительная часть сельскохозяйственной продукции портится еще до поступления на склады. По его словам, новый центр может оказать существенную помощь сельхозпроизводителям.

Он пояснил, что радиационная обработка позволяет уничтожать вредителей в такой продукции, как рис, и продлевать сроки ее хранения. Кроме того, работа центра будет способствовать сокращению объема сельскохозяйственных отходов и увеличению экспорта.

Отметим, что 26 ноября в городе Решт с участием вице-президента Ирана, председателя Организации по атомной энергии Мохаммада Эслами, губернатора провинции Гилян Хади Хакшенаса и других официальных лиц был введен в эксплуатацию Центр радиационной обработки.

Центр расположен на территории площадью 60 гектаров. На первом этапе здесь планируется обрабатывать 10 тысяч тонн риса в год, а в дальнейшем увеличить объем до 20 тысяч тонн.