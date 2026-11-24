БАКУ/Trend/ - В качестве нового направления развития в соответствии с договоренностью, достигнутой с Европейским союзом в 2022 году, ведутся работы в сфере альтернативной энергетики.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Министр отметил, что данное направление предусматривает производство альтернативной энергии и ее передачу по кабелю на европейский рынок по различным маршрутам.

«Один из них — маршрут, проходящий через Азербайджан, Грузию, Турцию и Венгрию на основе четырехстороннего документа. Другое направление — линия, предусматривающая прокладку кабеля через Каспийское и Черное моря, в том числе по дну Черного моря до побережья Румынии, а оттуда — в Венгрию и другие страны. Работы по техническому и финансово-техническому обоснованию этого проекта завершены. Специалисты отмечают, что проект является технически обоснованным, а также финансово устойчивым и целесообразным. Ожидается, что в будущем это станет одним из новых основных направлений», — сказал он.