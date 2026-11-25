БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (21 марта — 22 октября 2026 года) экспорт продукции из расположенной на западе Ирана провинции Зенджан вырос на 40% в стоимостном выражении и на 201% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта — 22 октября 2025 года).

По информации Министерства экономики и финансов Ирана, об этом заявил генеральный директор управления экономики и финансов иранской провинции Зенджан Халил Гасемлу.

"За 7 месяцев из провинции Зенджан было экспортировано 245 тысяч тонн продукции на сумму 253 миллиона долларов", — отметил он.

Гасемлу сообщил, что из провинции в основном экспортировались цинковые слитки, металлические изделия, трансформаторы, картон, медная проволока и прочая продукция.

Официальный представитель управления отметил, что за 7 месяцев в провинцию Зенджан было импортировано 123 тысячи тонн продукции на сумму 233 миллиона долларов. Импорт продукции снизился на 9% в стоимостном выражении и на 11% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В провинцию в основном импортировались сырье и оборудование для производственных предприятий.

"За 7 месяцев доходы провинции составили 257 триллионов риалов (около 132 миллионов долларов). Это свидетельствует о росте на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметил он.

Согласно расчетам Trend на основе данных Таможенной администрации Ирана, в прошлом иранском году (21 марта 2025 — 20 марта 2026 года) через таможню провинции Зенджан было экспортировано продукции на сумму 348 миллионов долларов, а импортировано — на сумму 394 миллиона долларов.