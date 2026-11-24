БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана разрабатывает новую пруденциальную нормативную базу для кредитования специальных бизнес-проектов, которая будет охватывать не только проектное финансирование, но и финансирование объектов, товаров и доходной недвижимости.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявила во вторник начальник департамента пруденциального регулирования Центрального банка Азербайджана Айдан Агабалаева на X Международном банковском форуме, проходящем в Баку.

По ее словам, финансирование крупных инвестиционных проектов является необходимым условием общего экономического роста и устойчивого развития экономики.

“В связи с этим формирование адекватной пруденциальной нормативной базы для кредитования специальных бизнес-проектов имеет особое значение для Центрального банка.

Cогласно стандартам Базельского комитета по банковскому надзору бизнес-кредиты подразделяются на две категории: кредиты специального назначения (specialised lending) и традиционные корпоративные кредиты.

Основное отличие заключается в источнике погашения задолженности. В случае традиционных корпоративных кредитов это зависит от финансового положения действующего бизнеса, тогда как при кредитовании специальных проектов — от будущих денежных потоков, которые будет генерировать финансируемый проект.

По международным стандартам для такого финансирования предусматривается создание отдельного юридического лица — специальной проектной компании (SPV), деятельность которой связана исключительно с реализацией соответствующего проекта. При этом риски, доходы и активы проекта должны быть отделены от доходов и активов существующего бизнеса”, - сказала она.

Она отметила, что международные стандарты предусматривают четыре вида кредитования специального назначения: проектное финансирование; финансирование объектов, включая самолеты, суда, локомотивы и железнодорожные вагоны; товарное финансирование, предназначенное для краткосрочного финансирования товаров на специализированных рынках; финансирование доходной недвижимости, включая гостиницы, офисные здания и торговые центры.

По словам А.Агабалаевой, поскольку каждый из этих видов кредитования характеризуется специфическими рисками, требования к капиталу банков для них различаются. Они также зависят от стадии реализации проекта. В частности, до перехода проекта в операционную фазу, то есть до начала его коммерческого использования, применяются более высокие требования к капиталу. В качестве примера она привела проектное финансирование, для которого коэффициент риска до перехода в операционную фазу составляет 130%, а после ее наступления — 100%, как и для традиционных бизнес-кредитов.