PASHA Bank и Deloitte Private подписали новое соглашение о сотрудничестве в рамках программы «Best Managed Companies Azerbaijan 2027»

PASHA Bank, ведущий корпоративный финансовый институт Азербайджана, и Deloitte Private подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы «Best Managed Companies Azerbaijan», которая состоится в стране в шестой раз.

Международная программа «Best Managed Companies», инициированная Deloitte Private, направлена на выявление и награждение компаний, отличающихся передовыми практиками управления и успешными результатами деятельности.

Программа реализуется почти в 50 странах мира, а в Азербайджане проводится с 2021 года. За это время в ней приняли участие около 50 азербайджанских компаний, 19 из которых были удостоены звания «Best Managed Companies Azerbaijan».

Программа позволяет участникам оценить свои управленческие практики на основе международной методологии и получить рекомендации по развитию бизнеса от экспертов Deloitte и PASHA Bank.

Компании оцениваются по четырём направлениям: стратегия, возможности бизнеса и инновации, корпоративное управление и финансовые показатели, а также корпоративная культура и обязательства. Обладателей главной награды определяет жюри.

В 2027 году наряду с главной наградой достижения компаний будут оцениваться в трёх новых номинациях: «Инновации и устойчивое развитие», «Корпоративное гражданство и вклад в общество», «Экологическая ответственность и вклад в охрану окружающей среды».

К участию допускаются компании с годовой выручкой более 10 миллионов манатов, осуществляющие деятельность не менее трёх лет и имеющие более 25 сотрудников, работающих на условиях полной занятости. При этом более 60% долей участия или акций компании должны принадлежать физическим или юридическим лицам, являющимся резидентами Азербайджана.

Основными спонсорами программы «Best Managed Companies Azerbaijan» выступают Deloitte Private и PASHA Bank. Партнёрами программы являются AmCham Azerbaijan, Университет ADA и Общественное телевидение.

Подробную информацию о программе и условиях участия можно получить по ссылке.

Поддерживая эту инициативу, PASHA Bank содействует внедрению передовых практик управления в азербайджанских компаниях, их устойчивому развитию и повышению конкурентоспособности.