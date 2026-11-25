БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фильм «Тагиев: Школа» включен в список картин, допущенных к участию в борьбе за 99-ю премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм».

Согласно списку, обнародованному Американской академией кинематографических искусств и наук, в целом в этой категории допущенными к борьбе за награду признаны 104 фильма, что является рекордным показателем для номинации «Лучший международный фильм». В число претендентов вошла и азербайджанская картина «Тагиев: Школа».

По информации Академии, из 104 фильмов, включенных в список, 100 были представлены странами или регионами, а четыре — отобраны на основании наград, завоеванных на международных фестивалях.

Отметим, что в этом году к участию в борьбе за премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм» допущены 38 картин, а в категории «Лучший документальный фильм» — 190. Показатели, зафиксированные в категориях анимационного и международного кино, являются рекордными.

Объявление шорт-листа из 15 фильмов в категории «Лучший международный фильм» намечено на 15 декабря. Номинанты на премию «Оскар» будут объявлены 21 января 2027 года.

Напомним, что 99-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 14 марта 2027 года в Лос-Анджелесе.