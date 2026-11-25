БАКУ /Trend/ - За семь месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 октября 2026 года) объем собранных в Иране страховых премий увеличился на 111% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 22 октября 2025 года).

Согласно данным Центральной страховой организации Ирана, за семь месяцев объем собранных в стране страховых премий составил 8,31 квадриллиона риалов (около 4,27 миллиарда долларов).

Объем выплат страховых компаний по страховым случаям составил 4,91 квадриллиона риалов (около 2,52 миллиарда долларов). Это на 130% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За семь месяцев в стране было выдано 49,4 миллиона страховых свидетельств. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За указанный период страховые компании страны произвели выплаты по 67,1 миллиона страховых случаев. Это на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля негосударственного сектора в общем объеме собранных страховых премий составила 84,7%, а в общем объеме выплат по страховым случаям — 83,3%.

В общей структуре собранных страховых премий доля медицинского страхования составила 39,3%, выплат по страховым случаям — 34,4%, а страхования жизни — 26,4%.

Согласно исследованию Trend на основе данных Центральной страховой организации Ирана, в прошлом иранском году (21 марта 2025 года – 20 марта 2026 года) объем собранных страховых премий составил 7,78 квадриллиона риалов (около 4,3 миллиарда долларов). Это на 77% больше по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 года – 20 марта 2025 года).

В прошлом иранском году объем выплат по страховым случаям составил 5,11 квадриллиона риалов (около 2,8 миллиарда долларов). По сравнению с предыдущим годом выплаты по страховым случаям увеличились на 98,6%.