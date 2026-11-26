БАКУ /Trend/ - Новый вклад Азербайджана в инициативу "Один пояс, один путь" заключается в объединении электроэнергетических рынков Евразии посредством коридоров зеленой энергии.

Как сообщает Министерство энергетики, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на IV конференции министров энергетики в рамках инициативы "Один пояс, один путь", состоявшейся в китайском городе Циндао.

В ходе выступления министр напомнил, что Азербайджан одним из первых поддержал инициативу "Пояс и путь", выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином. Он также отметил, что, по словам Президента Азербайджана Ильхама Алиева, по объему инвестиций, осуществленных в рамках инициативы в стране и за рубежом, Азербайджан занимает второе место после Китая.

П.Шахбазов подчеркнул, что Средний коридор укрепляет транспортные связи между Китаем и Европой, а Зангезурский коридор откроет новый маршрут между Востоком и Западом.

"Повышение уровня наших отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства благодаря политической воле наших лидеров способствует расширению сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и развитию совместных проектов в сфере чистой энергетики. Подписание многочисленных контрактов с китайскими компаниями в области наземной солнечной и морской ветровой энергетики, систем хранения энергии и инфраструктуры электрических сетей, установление всеобъемлющего стратегического партнерства с компанией China Energy, недавний ввод в эксплуатацию солнечной электростанции и проведение исследования электросетевой инфраструктуры являются конкретными результатами этой политики", - добавил министр.

По его словам, в условиях, когда взаимосвязи становятся стратегическим ресурсом, новый вклад Азербайджана в инициативу "Один пояс, один путь" заключается в объединении электроэнергетических рынков Евразии посредством коридоров зеленой энергии. Шахбазов отметил, что имеются возможности для сотрудничества с китайскими компаниями в создании таких коридоров.

Эти коридоры, охватывающие Центральную Азию, Каспийский регион, Южный Кавказ, Турцию и Европу, позволят сформировать пояс зеленой энергии вдоль современного Шелкового пути и создадут возможности для многопрофильного энергетического партнерства с Китаем.

В ходе выступления также были затронуты цели Совместного заявления министров, предусматривающие параллельное продвижение энергетической безопасности и энергетического перехода, увеличение инвестиций в трансграничную инфраструктуру и расширение доступа к технологиям чистой энергетики.