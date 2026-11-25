БАКУ/ Trend/ - Литва готова сделать все возможное для будущего процветания Карабаха.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил в среду министр иностранных дел Литовской Республики Кястутис Будрис в ходе выступления на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Министр отметил, что Литва может поделиться с Азербайджаном опытом, накопленным в последнее время в сфере разминирования.

«Мы готовы сделать все возможное для будущего процветания Карабаха. Что касается вопроса регионального мира и безопасности, то с литовской стороны мы высоко оцениваем вашу конструктивную роль, мужество, самоотверженность и приверженность миру», — отметил Будрис.

Министр также подчеркнул, что видит перспективы расширения партнерства и связей на Южном Кавказе.