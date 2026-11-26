БАКУ /Trend/ - За восемь месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 ноября 2026 года) экспорт продукции через таможни провинции Исфахан, расположенной в центральной части Ирана, увеличился на 54% в стоимостном выражении и на 37% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 21 ноября 2025 года).

Как сообщает Таможенная администрация Ирана, об этом заявил генеральный директор Таможенного управления провинции Исфахан Расул Кухестани.

"За восемь месяцев через таможни провинции Исфахан было экспортировано 1,5 миллиона тонн продукции на сумму 1,1 миллиарда долларов", — сказал он.

Кухестани добавил, что за указанный период через таможни провинции в Иран было импортировано 162 тысячи тонн продукции на сумму 574 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт увеличился на 30% в стоимостном выражении и на 67% в весовом выражении.

Представитель таможенного ведомства отметил, что доходы таможен провинции за указанный период составили 112 триллионов риалов (около 57,4 миллиона долларов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года таможенные доходы увеличились на 425%.

Согласно расчетам Trend на основе данных Таможенной администрации Ирана, за прошлый иранский год (21 марта 2025 года – 20 марта 2026 года) через таможни провинции Исфахан было экспортировано 1,78 миллиона тонн продукции на сумму 1,16 миллиарда долларов, а импортировано 138 тысяч тонн продукции на сумму 661 миллион долларов. Доходы таможен провинции за прошлый год составили 61,8 триллиона риалов (около 35,5 миллиона долларов).