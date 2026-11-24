БАКУ/Trend/ - 24 ноября председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов встретился с председателем Государственного агентства по вопросам религии Грузии Зазой Вашакмадзе.

Об этом сообщили в Государственном комитете по работе с религиозными структурами.

Отмечается, что на встрече состоялся обмен мнениями о вкладе существующих между Азербайджаном и Грузией отношений дружбы и добрососедства в развитие сотрудничества в религиозной сфере, а также о перспективах расширения связей между соответствующими государственными структурами двух стран.

Председатель госкомитета Рамин Мамедов рассказал о сложившейся в Азербайджане модели отношений "государство - религия", обеспечении свободы вероисповедания, поддержке деятельности религиозных конфессий и царящей в стране атмосфере толерантности. Он довел до внимания, что проживающая в Азербайджане грузинская община окружена вниманием и заботой государства, в культовых сооружениях проводятся ремонтно-восстановительные работы, а также созданы условия для проведения религиозных праздников на высоком уровне. Рамин Мамедов также подчеркнул, что ифтары, организуемые в Грузии Фондом пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами, служат укреплению отношений дружбы, взаимного уважения и взаимопонимания между нашими народами.

Заза Вашакмадзе отметил, что политика, проводимая в Азербайджане в направлении правового регулирования отношений "государство - религия, высоко оценивается. Он добавил, что механизмы регулирования законодательной базы в религиозной сфере, сформированные в Азербайджане, представляют интерес и для Грузии, и что расширение партнерства в этом направлении имеет важное значение.

На встрече была отмечена необходимость дальнейшего развития связей в религиозной сфере между Азербайджаном и Грузией, обсуждены перспективы активизации взаимных визитов и эффективного использования имеющихся возможностей.