БАКУ /Trend/ - В целях увеличения производства медного концентрата в Иране продолжается строительство третьей фабрики по обогащению меди на комплексе Сунгун, расположенном в провинции Восточный Азербайджан.

Согласно информации Национальной иранской медной компании, на сегодня строительство третьей фабрики выполнено на 75,5%. Ввод этого предприятия в эксплуатацию позволит увеличить производственные мощности Национальной иранской медной компании по выпуску медного концентрата на 450 тысяч тонн в год.

Строительство третьей фабрики на комплексе Сунгун является одним из основных планов Национальной иранской медной компании в области производства меди.

После ввода в эксплуатацию третьей фабрики на медном комплексе Сунгун производственные мощности Национальной иранской медной компании превысят 2 миллиона тонн в год. Это сыграет важную роль в укреплении сектора производства меди.

По планам, после ввода фабрики в эксплуатацию работой будут обеспечены 350 человек.

Согласно анализу Trend, проведенному на основе информации Национальной иранской медной компании, за 6 месяцев текущего иранского года (21 марта — 22 сентября 2026 года) производство черновой меди Национальной иранской медной компанией составило 174 тысячи тонн. Это на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта — 22 сентября 2025 года).

За 6 месяцев производство медного концентрата компанией составило около 812 тысяч тонн. Производство медного концентрата увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.