БАКУ/Trend/ - Согласно распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 31 июля 2023 года, 25 ноября отмечается как День города Кяльбаджар.

Установление этого знаменательного дня связано с датой освобождения Кяльбаджара от оккупации армянскими вооруженными силами. Сегодня – 25 ноября - проходит 5 лет со дня освобождения от оккупации Кяльбаджара.

Отметим, что в результате 44-дневной Отечественной войны Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции и покинуть территории. В соответствии с трехсторонним Заявлением, подписанным Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении, ВС Армении 25 ноября вышли из Кяльбаджарского района.

Таким образом, освобожденный от оккупации 25 ноября Кяльбаджарский район перешел под контроль азербайджанской армии.