БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся торжественный концерт, посвящённый 50-летию заслуженного артиста Азербайджана, известного исполнителя мугама Тайяра Байрамова. Музыкальный вечер объединил на одной сцене ведущих представителей национального музыкального искусства, став настоящим праздником азербайджанской вокальной школы и богатого мугамного наследия, сообщает Trend.

Тайяр Байрамов занимает особое место в современной музыкальной культуре Азербайджана. Его творческая деятельность связана с сохранением и популяризацией традиций национального вокального искусства и мугама. Юбилейный концерт стал поводом ещё раз подчеркнуть значение исполнительского мастерства, преданности национальным музыкальным традициям и преемственности поколений.

В концерте приняли участие народные артисты Назакет Теймурова, Гюльяз Мамедова, Самир Джафаров и Мансум Ибрагимов, а также заслуженные артисты Арзу Алиева, Илькин Ахмедов, Рамиль Гасымов и Эльнур Зейналов. Особую роль в музыкальном сопровождении вечера сыграли мастера инструментального искусства: тарист, заслуженный артист Алиага Садыев и исполнитель на кяманче Хайям Мамедов.

В праздничной программе также приняли участие Айтен Магеррамова, Махаббат Сафаров, Фуад Азиззаде, Мирали Сарызаде, Гюльзар Фараджова, Рявана Амирасланлы, Хаял Гусейнов и Габил Исмаилов.

На одной сцене встретились мастера, чьи имена хорошо известны ценителям азербайджанской музыки, и представители разных поколений национальной исполнительской школы. Каждый выход на сцену был частью большого музыкального поздравления юбиляра.

Юбилейный вечер не только собрал вместе известных исполнителей, но и продемонстрировал богатство азербайджанского мугама и высокий интерес публики к национальному искусству. Вечер подарил зрителям множество ярких музыкальных моментов и стал достойным чествованием артиста, посвятившего значительную часть своей жизни национальной культуре.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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