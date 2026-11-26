БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается обязать неправительственные организации (НПО) включать в свои уставы положения о предотвращении финансирования терроризма, внутреннем контроле за использованием финансовых средств и минимизации соответствующих рисков.

Как сообщает корреспондент Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Закон "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)", который обсуждался на заседании комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям.

Согласно законопроекту, в уставах НПО должны быть определены правила внутреннего контроля за использованием имущества и средств в соответствии с уставными целями, а также порядок формирования органа, осуществляющего такой контроль, и его полномочия.

Кроме того, в целях предотвращения финансирования терроризма в уставах необходимо предусмотреть распределение полномочий по контролю за соблюдением правил и процедур, направленных на минимизацию рисков при получении, сборе, предоставлении и переводе средств в рамках деятельности НПО.

Законопроект также предусматривает новое требование, согласно которому в уставах НПО должны быть отражены только цели и задачи, соответствующие их виду.

Согласно действующему законодательству, в уставах НПО должны быть определены название организации, место ее нахождения, цели деятельности, порядок управления, права и обязанности членов, источники формирования имущества, а также порядок внесения изменений в устав и ликвидации организации.

Таким образом, предлагаемые изменения предусматривают расширение требований к содержанию уставов НПО за счет положений о внутреннем финансовом контроле и управлении рисками.