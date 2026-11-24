БАКУ /Trend/ - ЦБ Азербайджана обсуждает с министерствами поправки об отмене лицензирования факторинговых компаний.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявила во вторник начальник департамента развития финансового сектора Центрального банка Азербайджана Наргиз Ширалиева на X Международном банковском форуме, проходящем в Баку.

По ее словам, в действующей редакции Гражданского кодекса факторинг указан как лицензируемый вид деятельности.

Она отметила, что вместе с тем Центральный банк в настоящее время не требует от факторинговых компаний получения лицензии, и они не относятся к числу поднадзорных ему субъектов.

“В проекте новых поправок мы предложили исключить факторинг из числа лицензируемых видов деятельности. Мы считаем, что риски в этой сфере не настолько велики, чтобы требовать получения лицензии. Такой подход, на наш взгляд, может способствовать дальнейшему развитию факторинговых компаний», - отметила Н. Ширалиева.

Она сообщила, что соответствующий законопроект обсуждается с министерством экономики и министерством юстиции Азербайджана.