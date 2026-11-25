БАКУ /Trend/ - Два нефтяных танкера подорвались сегодня на морских минах в южной и восточной частях Ормузского пролива, после чего на судах возник пожар.

Об этом сообщил в среду Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

«Указанные нефтяные танкеры пытались тайно пройти через Ормузский пролив по незаконному маршруту. Однако им не удалось избежать морских мин», — говорится в сообщении.

В КСИР предупредили экипажи судов, отключающих радиосистемы и GPS, о том, что попытки несанкционированного прохода через Ормузский пролив могут привести к подрыву судов на минах.

Отметим, что новый этап напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном.

В ответ на это Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.