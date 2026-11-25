БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил провести комплексную оценку деятельности государственных органов на местах, выявить причины затягивания решения проблем населения и принять меры в отношении неэффективно работающих руководителей на республиканском совещании по социально-экономическому развитию страны и повышению эффективности государственного управления в регионах, состоявшемся 23 ноября.

Одним из главных направлений обозначенной Президентом политики становится повышение эффективности всей системы исполнительной власти - от центральных министерств до районных администраций и органов местного самоуправления. Садыр Жапаров обратил внимание на то, что многие вопросы, которые должны решаться непосредственно в регионах, продолжают оставаться без ответа, а их рассмотрение затягивается из-за недостаточной инициативы и ответственности руководителей.

Масштаб проблемы отражают результаты встреч главы государства с жителями семи областей, проходивших с весны 2026 года. По итогам этих встреч 1 672 гражданина подняли 2 286 вопросов. Кроме того, поступило 4 967 письменных обращений. Среди наиболее актуальных тем оказались сельское хозяйство, дорожная инфраструктура, жилье, земля и имущество, деятельность правоохранительных органов, здравоохранение и образование.

Президент указал на случаи, когда граждане месяцами не могли получить необходимые документы, сталкивались с необоснованными решениями и отсутствием юридической помощи в районах. По его словам, подобные ситуации свидетельствуют о необходимости изменить подходы к работе местных органов власти.

"Государственные служащие не должны просто занимать должности, формально отбывая время. Они обязаны служить народу. Основные результаты деятельности того или иного руководителя должны проявляться в существенном улучшении условий жизни наших граждан", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Эта позиция сопровождается конкретными кадровыми и административными решениями. Мониторинг деятельности полномочных представителей Президента в областях, отдельных районных государственных администраций и органов местного самоуправления за девять месяцев 2026 года выявил недостатки в организации работы, кадровой политике, предоставлении государственных и муниципальных услуг и использовании земельных ресурсов. По итогам проверки предложено применить дисциплинарные меры к отдельным руководителям, а некоторых акимов (главы администраций) и мэров освободить от занимаемых должностей.

При этом усиление ответственности местных руководителей является частью более масштабных изменений в системе государственного управления Кыргызстана. Ранее Садыр Жапаров объявил о расширении функций полномочных представителей Президента в областях, акимов и мэров. В частности, региональное руководство будет участвовать в согласовании назначений и освобождения от должностей руководителей территориальных подразделений государственных органов, включая отдельные силовые структуры. Территориальные подразделения министерств и ведомств также должны будут отчитываться не только перед центральным руководством, но и перед руководителями соответствующих регионов.

Дополнительным инструментом повышения оперативности управления станет упрощение кадровых процедур. Акимы, их заместители, мэры и главы айыл окмоту смогут назначаться на равнозначные или нижестоящие политические должности без конкурсных процедур в течение трех рабочих дней. Такой механизм предусматривает возможность быстрее устранять кадровые пробелы и проводить необходимые перестановки в региональных структурах.

В совокупности эти меры направлены на формирование более согласованной системы исполнительной власти, в которой ответственность за результаты работы будет распределяться между центральными и региональными структурами. При этом расширение полномочий местных руководителей сопровождается повышением требований к их деятельности: от них ожидается не только выполнение поручений вышестоящего руководства, но и самостоятельное решение проблем в пределах предоставленных полномочий.

Важным элементом этой политики остается и эффективное использование экономических ресурсов регионов. Садыр Жапаров обратил внимание на трансформированные земельные участки, которые в отдельных районах остаются неосвоенными и не обеспечивают ожидаемой экономической или сельскохозяйственной отдачи. Он также подверг критике формальный подход к планированию, недостаточное использование средств фондов развития и слабый контроль за муниципальными предприятиями.

В этом контексте продление Президентом сроков земельной амнистии до 15 декабря 2026 года также относится к вопросам регионального управления и имущественного оформления. Программа позволяет гражданам оформить права на земельные участки и жилые дома, ранее не подлежавшие регистрации из-за отсутствия необходимых документов. Продление сроков дает дополнительное время для завершения оформления прав собственности по заявлениям, поданным в установленные программой сроки.

Одновременно с административными изменениями Садыр Жапаров обозначил экономические ориентиры, которые должны определять дальнейшую работу государственных органов. Среди них - переход к новому этапу индустриального развития на основе технологического обновления, расширение переработки сырья, увеличение производства конкурентоспособной продукции и интеграция предприятий Кыргызстана в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости.

Особое значение в этой стратегии отводится сокращению различий в уровне развития регионов, совершенствованию межбюджетных отношений, укреплению ресурсной базы новых административно-территориальных единиц и развитию городов как центров экономического роста. Реализация этих задач во многом зависит от способности местных администраций создавать условия для инвестиций, инфраструктурных проектов и развития предпринимательства.

Таким образом, нынешние изменения свидетельствуют о стремлении теснее увязать экономическую политику государства с механизмами исполнительской ответственности. Для Кыргызстана это особенно важно с учетом того, что реализация крупных инфраструктурных и промышленных проектов требует согласованной работы центральных ведомств и региональных администраций.

Реализация поручений Президента, сопровождаемая усилением контроля, расширением кадровых полномочий и повышением ответственности руководителей, призвана обеспечить более оперативное решение местных проблем, сокращение административных задержек и повышение качества государственных услуг. Региональные администрации при этом будут играть более значимую роль в реализации национальных программ экономического развития.

В дальнейшем изменения могут затронуть распределение управленческих функций между различными уровнями государственного управления. В этом контексте возможны дальнейшие кадровые решения, корректировка механизмов подотчетности и уточнение подходов к оценке эффективности работы региональных руководителей. Эти процессы будут развиваться с учетом действующей системы государственного управления и сложившегося распределения полномочий между ведомствами.

Выявленные проблемы также могут отражать более широкий круг аспектов организации работы региональных органов власти. В этой связи особое значение приобретает анализ результатов мониторинга и обращений граждан, позволяющий оценить, какие вопросы требуют дополнительного внимания в рамках действующих механизмов регионального планирования, бюджетирования и государственного контроля.

В завершение совещания Садыр Жапаров поручил системно проанализировать обращения граждан, определить наиболее часто поднимаемые проблемы, установить причины задержек и оценить эффективность государственных органов на каждом уровне управления. Выполнение этих поручений должно стать одним из ключевых направлений дальнейшей работы по совершенствованию государственного управления, повышению качества государственных услуг и обеспечению сбалансированного социально-экономического развития регионов Кыргызстана.