Планируете взять кредит на выгодных условиях? Воспользуйтесь специальным предложением Yelo Bank, приуроченным ко Дню Победы! В рамках кампании по кредитам, оформленным до конца ноября, проценты за последние 44 дня срока кредитования оплачивает Банк.



Максимальная сумма кредита составляет 80 000 AZN, а годовая процентная ставка начинается от 8,9%. Срок кредитования — до 59 месяцев, что позволяет выбрать удобный график погашения с учётом своих финансовых возможностей.



Предложение действует до конца ноября. Чтобы воспользоваться им, достаточно оформить онлайн-заявку всего за несколько кликов на сайте Yelo Bank: https://ylb.az/krdbn.



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