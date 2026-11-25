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Планируете взять кредит на выгодных условиях? Воспользуйтесь
специальным предложением Yelo Bank, приуроченным ко Дню Победы! В
рамках кампании по кредитам, оформленным до конца ноября, проценты
за последние 44 дня срока кредитования оплачивает Банк.