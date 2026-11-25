БАКУ/Trend/ - В январе-октябре 2026 года в Азербайджане в сферах металлургической промышленности и производства готовых металлических изделий было произведено продукции на сумму 1 миллиард 539,6 миллиона манатов.

Согласно расчетам Trend на основе отчета Государственного комитета статистики, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство продукции металлургической промышленности выросло на 6,4 процента. Напротив, в сфере производства готовых металлических изделий зафиксировано снижение на 18,1 процента.

В отчетный период наблюдалась различная динамика производства по основным видам продукции металлургической промышленности. Так, производство алюминиевых изделий составило 63 тысячи 86,6 тонны. Это на 56,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство арматуры достигло 346,5 тысячи тонн, увеличившись на 13,1 процента. Производство стального литья составило 253,7 тысячи тонн, что означает рост на 3,1 процента в годовом исчислении.

В отчетный период было произведено 618,2 тонны медной проволоки. Этот показатель вырос в 17,4 раза по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Производство стальных труб составило 136,2 тысячи тонн, что на 24,6 процента меньше в годовом исчислении.

Сократилось производство необработанных свинца, алюминия, цинка, никеля и других металлов. Общий показатель по этой продукции составил 18,5 тысячи тонн и снизился на 40,5 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Производство металлических конструкций составило 17 тысяч 68,3 тонны. Это на 13,6 процента меньше по сравнению с январем-октябрем прошлого года.

Производство неизолированной многожильной проволоки, тросов и аналогичных изделий составило 8 тысяч 752 тонны. Выпуск этой продукции вырос на 10,5 процента в годовом исчислении.

Снижение зафиксировано в производстве прочих металлических изделий. В отчетный период выпуск этой продукции составил 5 тысяч 782,2 тонны, что на 58,2 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

По данным Госкомстата, на 1 ноября 2026 года на складах предприятий в сфере металлургической промышленности имелось 1,6 тысячи тонн запасов стального литья, 14,3 тысячи тонн арматуры и 3 тысячи тонн стальных труб.

Кроме того, на складах имелось 4 тысячи тонн необработанных свинца, алюминия, цинка, никеля и других металлов, а также 4 тысячи 370,3 тонны алюминиевых изделий.

Что касается складских запасов по готовым металлическим изделиям, то объем металлических конструкций составил 11 тысяч 709,2 тонны, неизолированной многожильной проволоки, тросов и аналогичных изделий — 28,4 тонны, а прочих металлических изделий — 6,9 тонны.