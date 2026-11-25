БАКУ /Trend/ - Руководство Центрального банка Азербайджана (ЦБА) обсудило с делегацией во главе с генеральным секретарем Ассоциации финансового сотрудничества Азии (AFCA) Цзяньмином Цинем перспективы развития финансового сектора страны и инициативы в области устойчивого финансирования.

Как говорится в информации Центрального банка Азербайджана, в ходе встречи также обсуждались инвестиционные стратегии резервных и суверенных фондов, финансирование инфраструктуры Среднего коридора, а также вопросы "зеленого" финансирования и энергетического перехода.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о расширении сотрудничества между Центральным банком Азербайджана и Ассоциацией финансового сотрудничества Азии, а также содействии обмену опытом.

AFCA является региональной международной неправительственной некоммерческой организацией, зарегистрированной в министерстве гражданской администрации КНР. Она объединяет на добровольной основе финансовые учреждения, отраслевые финансовые ассоциации, связанные с государственными структурами организации, профильные организации, оказывающие профессиональные услуги, а также физических лиц, работающих в финансовой сфере, из стран и регионов Азии.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию с Европой и проходящий через страны Центральной Азии, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, после чего пересекает Каспийское море, и через Азербайджан, Грузию и Турцию выходит в Европу. Средний коридор рассматривается как альтернативный маршрут традиционным Северному и Южному транспортным коридорам, обеспечивающий связь между восточными районами Азии, включая Китай, и европейскими рынками.