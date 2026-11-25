БАКУ/Trend/ - 25 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Литовской Республики Кестутиса Будриса.

Об этом сообщает в среду пресс-служба Президента Азербайджана.

Кестутис Будрис передал главе государства приветствия Президента Литвы Гитанаса Науседы.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, попросил передать и его приветствия Президенту Литвы.

Глава государства с удовлетворением вспомнил о своей недавней встрече с Президентом Литвы Гитанасом Науседой в рамках саммита Европейского политического сообщества в Дублине, а также телефонном разговоре с Премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом.

Подчеркнув, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Литвой успешно развивается на протяжении многих лет, Президент Ильхам Алиев отметил наличие благоприятных возможностей для расширения сотрудничества в сфере энергетической безопасности и других областях, в этом контексте оценил визит министра как важный шаг.

Кестутис Будрис сообщил, что в рамках визита будет подписана «Совместная декларация о Стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Литовской Республикой», подчеркнул важность углубления отношений в экономической, торговой и транспортной сферах.

Министр поздравил Президента Ильхама Алиева с успехами, достигнутыми в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравления, глава государства подчеркнул, что Азербайджан продолжит усилия по укреплению мира в регионе.

Президент Ильхам Алиев отметил, что на фоне нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией установлены экономические и торговые связи, созданы возможности для транзита грузов из третьих стран в Армению и из Армении в третьи страны через территорию Азербайджана. Глава государства отметил, что за последний год через территорию Азербайджана в Армению было перевезено более 100 тысяч тонн грузов.

В контексте строительно-восстановительных работ, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, было отмечено, что мины, заложенные как во время Первой Карабахской войны, так и в 2020-2023 годах, препятствуют этим работам и представляют серьезную угрозу для жизни людей.

Сообщив, что с 1 января 2027 года Литва будет председательствовать в Совете Европейского Союза, Кестутис Будрис подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать развитие отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом. Он отметил, что Литва также поддерживает расширение отношений Азербайджана с НАТО.

Президент Ильхам Алиев поздравил с предстоящим председательством, напомнил о визитах руководства Европейского Союза в нашу страну в этом году и о встречах, проведенных в рамках Дублинского саммита. Отметив, что Азербайджан подписал двусторонние документы о стратегическом партнерстве с 10 странами-членами Европейского Союза, глава государства сказал, что отношения с Литвой также создают благоприятные условия для сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан является инициатором проектов транспортной связности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся товарооборота между Азербайджаном и Европейским Союзом, а также перспектив расширения сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в различных областях, включая энергетику и возобновляемые источники энергии.