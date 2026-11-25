БАКУ/ Trend/ - Азербайджан сегодня является сильной и самодостаточной страной, обладающей прочным партнерством с Европой и другими государствами, четким стратегическим видением и богатым опытом.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил в среду министр иностранных дел Литовской Республики Кястутис Будрис в ходе выступления на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Литовский министр отметил, что Азербайджан является надежным партнером для европейских стран.

«Мы действительно находимся в периоде тесных отношений и связей. Мы работаем над развитием контактов и гордимся тем, что студенты из Азербайджана приезжают к нам получать образование», — сказал он.