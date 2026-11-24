БАКУ/Trend/ - Более 1100 граждан Грузии обучаются в университетах Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Министр отметил, что в обеих странах организуются молодежные лагеря.

«Все это наглядные примеры тесного сотрудничества. Сегодня мы обсудили наше взаимодействие в различных сферах», — отметил он.