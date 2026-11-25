БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана планирует в рамках концепции открытых финансов подключить к соответствующей экосистеме страховые компании, участников рынка капитала и инвестиционные компании.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в среду заявил представитель отдела анализа и развития финансовых технологий Департамента финансовых технологий и инноваций Центрального банка Азербайджана Эльмар Дидаканан на X Международном банковском форуме, проходящем в Баку.

По его словам, основная цель ЦБА заключается не только в сборе информации, но и в создании на ее основе продуктов и услуг, которыми смогут пользоваться граждане.

"Открытые финансы станут следующим этапом развития открытого банкинга. Их основная задача - предоставить возможность пользоваться преимуществами этой экосистемы не только банкам и финтех-компаниям, но и другим финансовым институтам. В частности, речь идет об участниках страхового рынка, рынка капитала, инвестиционных компаниях и небанковских кредитных организациях (БКО). В международной практике первыми к подобным экосистемам обычно подключаются страховые организации. Однако подход ЦБА предусматривает отсутствие различий между категориями финансовых организаций при их подключении", - сказал он.

Он сообщил, что в настоящее время ведется работа по подготовке нормативно-правовой базы и технической инфраструктуры. Подключение других финансовых организаций в рамках концепции открытых финансов предусмотрено начиная со следующего стратегического периода, добавилс представитель ЦБА.

Говоря о преимуществах открытых финансов для граждан, Дидаканан отметил, что эта система позволит предоставлять более персонализированную информацию и подбирать финансовые продукты с учетом более точного анализа данных клиентов.

По его словам, при оформлении полиса КАСКО страховая компания может не располагать историей конкретного клиента и, соответственно, иметь недостаточно информации для оценки его страховых рисков.

"Благодаря функциональности открытых финансов гражданин сможет предоставить доступ к своим данным, имеющимся в другой страховой компании. Это позволит провести более точный анализ и применить соответствующие тарифы с учетом полученной информации", - пояснил Э.Дидаканан.