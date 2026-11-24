БАКУ/Trend/ - Между Грузией и Азербайджаном проводится определенная работа в связи с делимитацией и демаркацией границ.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявила заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в ходе выступления на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Грузинский министр отметила, что этот процесс ведется на основе взаимного уважения.

«По этим вопросам действует соответствующая комиссия. Она работает в регулярном режиме - стороны собираются, сотрудничают друг с другом, обсуждают вопросы, связанные с этим процессом. Естественно, для продвижения процесса должны работать обе стороны, и, конечно же, если в этом направлении будет достигнут прогресс, мы будем это приветствовать. Это достаточно важный процесс, который продолжается на основе максимального учета интересов друг друга и взаимного уважения», — сказала она.