БАКУ /Trend/ - В седьмом месяце текущего иранского года (23 сентября – 22 октября 2026 года) точечная инфляция в провинции Курдистан, расположенной на западе Ирана, выросла на 105% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (23 сентября – 22 октября 2025 года).

Согласно расчетам Trend на основе данных Статистического центра Ирана, в седьмом месяце индекс потребительских цен в провинции Курдистан составил 935,3.

В указанном месяце точечная инфляция в провинции Курдистан выросла на 121% в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий и на 92,5% в сфере непродовольственных товаров и услуг.

В седьмом месяце месячная инфляция в провинции Курдистан по сравнению с шестым месяцем (23 августа – 22 сентября 2026 года) составила 3,9%.

Месячная инфляция в Курдистане выросла на 1,1% в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий и на 6,5% в сфере непродовольственных товаров и услуг.

По итогам седьмого месяца годовая инфляция (23 октября 2025 года – 22 октября 2026 года) составила 94,1% по сравнению с предыдущим периодом (22 октября 2024 года – 22 октября 2025 года).

По итогам седьмого месяца годовая инфляция в провинции Курдистан выросла на 122,4% в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий и на 73,3% в сфере непродовольственных товаров и услуг.

Отметим, что в Иране как Центральный банк, так и Статистический центр публикуют статистические данные об уровне инфляции в стране. При этом показатели инфляции в их отчетах могут различаться.

Добавим, что в седьмом месяце точечная инфляция в Иране выросла на 88,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.