БАКУ/ Trend/ - На уходящей неделе (16-20 ноября) средние цены на нефть марок Azeri Light (CIF), Azeri Light (FOB Ceyhan), Urals и Dated Brent снизились.
Согласно расчетам Trend на основе данных участников нефтяного рынка, средняя цена нефти марки Azeri Light (CIF), добываемой на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в Азербайджане, по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 2.6 доллара, или 2.6 процента, до 98.10 доллара за баррель.
В течение недели максимальная цена нефти этой марки составила 98.79 доллара за баррель, а минимальная - 96.93 доллара.
Средняя цена нефти марки Azeri Light на условиях FOB в турецком порту Джейхан составила 93.88 доллара за баррель, что на 2.65 доллара, или 2.7 процента, ниже показателя предыдущей недели. Максимальная цена за неделю достигла 94.93 доллара за баррель, минимальная - 91.98 доллара.
Средняя цена нефти марки Urals снизилась на 0.98 доллара, или 1.4 процента, по сравнению с предыдущей неделей, составив 68.33 доллара за баррель. Максимальная цена за неделю составила 69.02 доллара, минимальная - 67.12 доллара.
Средняя цена нефти марки Dated Brent также снизилась - на 0.16 доллара, или 0.2 процента, до 92.48 доллара за баррель. В течение недели максимальная цена составила 93.15 доллара за баррель, а минимальная - 92.11 доллара.
|
Нефть / Дата
|
16.11.2026
|
17.11.2026
|
18.11.2026
|
19.11.2026
|
20.11.2026
|
Средняя цена за неделю
|
Azeri LT CIF
|
$98.76
|
$98.79
|
$97.62
|
$98.41
|
$96.93
|
$98.10
|
Azeri Light FOB Ceyhan
|
$94.82
|
$94.93
|
$93.65
|
$94.02
|
$91.98
|
$93.88
|
Urals (EX NOVO)
|
$68.72
|
$69.02
|
$67.93
|
$68.87
|
$67.12
|
$68.33
|
Dated Brent
|
$93.04
|
$93.15
|
$92.11
|
$92.87
|
$91.24
|
$92.48