БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 ноября 2026 года) объем кредитов, выданных банком "Кешаварзи" Ирана, увеличился на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 21 ноября 2025 года).

Об этом сообщил банк "Кешаварзи".

"За 8 месяцев банк выдал кредиты на сумму 2,15 квадриллиона риалов (около 1 миллиарда 100 миллионов долларов) с целью увеличения объемов производства в сфере обеспечения продовольственной безопасности страны и создания рабочих мест", – говорится в сообщении.

За 7 месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 октября 2026 года) банк выдал кредиты на сумму 1,77 квадриллиона риалов (около 907 миллионов долларов). В 8-м месяце (23 октября – 21 ноября) объем выданных кредитов составил 380 триллионов риалов (около 195 миллионов долларов).

Наибольший рост среди видов банковских договоров был зафиксирован по беспроцентным кредитам. Объем кредитов, выданных в рамках таких договоров, увеличился на 87,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Далее следуют договоры "мурабаха", по которым объем выданных кредитов вырос на 65,4%, и договоры гражданского партнерства – на 54,4%.

В указанный период 62% от общего объема кредитов, выданных банком, было направлено на финансирование текущих расходов на производственную деятельность, а 38% – на капитальные вложения.

Отметим, что банк "Кешаварзи" содействует предоставлению всех видов услуг, направленных на увеличение производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а также обеспечение продовольственной безопасности.

Согласно анализу Trend статистических данных банка, за прошлый иранский год (21 марта 2025 года – 20 марта 2026 года) банк выдал в общей сложности кредиты на сумму 3,56 квадриллиона риалов (около 1 миллиарда 820 миллионов долларов). Объем выданных кредитов увеличился на 48% по сравнению с предыдущим иранским годом (20 марта 2024 года – 20 марта 2025 года).

В прошлом иранском году общий доход банка составил 1,16 квадриллиона риалов (около 594 миллионов долларов). Этот показатель увеличился на 35% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль банка за прошлый год составила 53 триллиона риалов (около 27,1 миллиона долларов).