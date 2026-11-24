БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки потребление газа в жилом секторе, на предприятиях торговли, общественного питания и малой промышленности Ирана составило 403 миллиона кубометров.

Это нашло отражение в данных Национальной газовой компании Ирана.

«За прошедшие сутки указанный объем потребления газа составил 58% от общего объема добычи. Суточная добыча газа в стране составила 696 миллионов кубометров», — отмечается в сообщении.

Национальная газовая компания Ирана сообщает, что в стране запущена кампания по экономии газа и поддержанию температуры в жилых помещениях на уровне 18–20 градусов. Данный температурный режим сочтен оптимальным для управления энергопотреблением. Принимаемые меры позволяют ежедневно экономить миллионы кубометров газа и направлять ресурсы на нужды производства.

Добавим, что Иран с запасами газа около 34 триллионов кубометров занимает 2-е место в мире по этому показателю. В настоящее время в Иране разрабатываются 22 газовых месторождения.

Отметим, что исполнительный директор Национальной газовой компании Ирана Саид Тавакколи ранее заявил, что 11 провинций Ирана могут столкнуться с напряженной ситуацией из-за дефицита газоснабжения. В результате ударов США и Израиля 18 марта по 4 газоперерабатывающим заводам и объектам газоперерабатывающей компании «Южный Парс» добыча газа в стране снизилась примерно на 13%.

Если ранее годовая добыча газа в Иране составляла 297 миллиардов кубометров, то после авиаударов США и Израиля по Ирану этот показатель снизился до 242 миллиардов кубометров в год. То есть в результате повреждения инфраструктуры страны годовая добыча газа сократилась на 55 миллиардов кубометров. До указанных атак годовой дефицит газа в Иране составлял 45 миллиардов кубометров, а после них вырос до 100 миллиардов кубометров в год.