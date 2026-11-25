БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана планирует до конца 2026 года или, самое позднее, к началу 2027 года проанализировать меры банков, организаций электронных денег и платежных организаций по противодействию цифровому мошенничеству.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил в среду начальник отдела по предотвращению и мониторингу цифрового мошенничества Центрального банка Азербайджана Эльвин Джуваров на X Международном банковском форуме, проходящем в Баку.

По его словам, около месяца назад ЦБА направил банкам, организациям электронных денег и платежным организациям рекомендательное письмо и начал процесс самооценки действующих механизмов контроля.

“В документе были отражены минимальные контрольные механизмы, необходимые для снижения рисков мошенничества с учетом современных вызовов в сфере противодействия цифровому мошенничеству. В частности, рекомендации охватывают проверку надежности устройств, выявление случаев использования одного устройства несколькими клиентами, контроль входа в систему с новых устройств, токенизацию, мониторинг операций в режиме реального времени, а также контроль на стороне получателя средств (бенефициара)”, - сказал он.

Э.Джуваров отметил, что ЦБА также запросил у банков, платежных организаций и организаций электронных денег информацию о текущем состоянии механизмов контроля по указанным направлениям, имеющихся пробелах и планируемых мерах по их устранению, включая сроки реализации.

"Практически вся информация уже собрана. Вероятно, до конца года или, самое позднее, к началу следующего года эти данные будут проанализированы. При необходимости мы направим дополнительное рекомендательное письмо или примем дальнейшие меры в тех направлениях, где выявим потребность в совершенствовании", - сказал он.

Кроме того, Э.Джуваров сообщил, что в структуре цифрового мошенничества за пределами Азербайджана наибольшая доля приходится на операции через сайты электронной коммерции. По его словам, внутри страны значительная часть мошеннических случаев связана с использованием мобильных приложений банков.