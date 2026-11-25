БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2026 года стоимость добычи сырой нефти и природного газа в Азербайджане составила 32,2 миллиарда манатов.

Согласно расчетам Trend на основе отчета Государственного комитета статистики Азербайджана, за отчетный период стоимость произведенной продукции в горнодобывающей промышленности составила 36,1 миллиарда манатов, что в реальном выражении на 1,3 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Стоимость добычи сырой нефти и природного газа в горнодобывающей промышленности составила 32 миллиарда 151,6 миллиона манатов. Этот показатель снизился на 2,9 процента в годовом исчислении.

В то же время стоимость добычи металлических руд составила 1 миллиард 13,9 миллиона манатов, что на 54,6 процента больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Стоимость производства в других отраслях горнодобывающей промышленности составила 178,4 миллиона манатов, снизившись на 14,9 процента. Стоимость услуг в горнодобывающей промышленности достигла 2 миллиардов 740,5 миллиона манатов, увеличившись в годовом исчислении на 27 процентов.

За отчетный период добыча товарной нефти в Азербайджане составила 22,1 миллиона тонн, а товарного природного газа — 31,8 миллиарда кубометров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча товарной нефти сократилась на 3,7 процента, а товарного газа — на 1,5 процента.

Отметим, что в январе-октябре 2026 года промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в данной сфере, в стране было произведено промышленной продукции на общую сумму 58,5 миллиарда манатов. Это на 0,7 процента меньше в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.

В то время как производство промышленной продукции в нефтегазовом секторе сократилось на 1,7 процента, в ненефтегазовом секторе оно увеличилось на 4,8 процента.

В общем объеме промышленного производства на долю горнодобывающей промышленности пришлось 61,6 процента, обрабатывающей промышленности — 32,5 процента, производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром — 4,9 процента, а водоснабжения, очистки и переработки отходов — 1 процент.