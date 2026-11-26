БАКУ/ Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 4,21 доллара США, или на 4,4 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 100,34 доллара США за баррель.

Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

Отмечается, что цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан увеличилась на 4,18 доллара, или на 4,6 процента, до 95,61 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS увеличилась на 3,84 доллара, или на 5,8 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 70,14 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, выросла на 4,64 доллара, или на 5,1 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 94,96 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Согласно последним данным Trading Economics, цена на нефть марки Brent в четверг превысила 95 долларов за баррель, увеличившись третью сессию подряд на фоне усиления атак на Ближнем Востоке, что обострило опасения относительно возможных перебоев с поставками нефти.

«Поддерживаемые Ираном боевики-хуситы продолжили атаки на Саудовскую Аравию, в том числе на ее ключевой нефтяной экспортный терминал Рас-Танура. Иран также сообщил, что несколько судов, проходивших через Ормузский пролив, подорвались на минах. Несмотря на недавний рост, цены на нефть остаются почти на 20 процентов ниже уровня начала месяца на фоне восстановления поставок сырья из Персидского залива. Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует избыток предложения нефти в четвертом квартале. В США правительственные данные показали, что коммерческие запасы нефти за прошлую неделю увеличились на 1,1 миллиона баррелей. Также выросли запасы бензина и дистиллятов», - передает Trading Economics.

Отмечается, что тем временем министры стран ОПЕК+ 29 ноября проведут встречу, на которой обсудят производственную политику на 2027 год. Ирак, в свою очередь, добивается пересмотра в сторону повышения оценки своих производственных мощностей.