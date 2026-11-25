БАКУ /Trend Life/ – В Масаллинской городской художественной школе прошли мастер-классы по фортепиано и гармони, организованные Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMIM) министерства культуры и при поддержке Лянкяран-Астаринского регионального управления культуры.

В мастер-классах приняли участие преподаватели фортепиано и гармони, работающие в музыкальных и художественных школах Астаринского, Джалилабадского, Лерикского, Лянкяранского, Масаллинского и Ярдымлинского районов, а также учащиеся этих школ, говорится в сообщении пресс-службы MEMIM.

В начале мероприятия выступил руководитель Лянкяран-Астаринского регионального управления культуры Бахтияр Гылынджов, выразив благодарность MEMIM за организацию мастер-классов. Он подчеркнул важность таких занятий с точки зрения повышения знаний и навыков молодежи, ознакомления с опытом профессиональных специалистов, приобретения практических навыков и развития творческого потенциала.

Заслуженный деятель культуры, заведующая отделом MEMIM Лала Керимова отметила, что мастер-классы способствуют обогащению методических знаний в области музыкального образования, совершенствованию исполнительских навыков. В дар Масаллинской городской художественной школе был передан нотный сборник "Асаф Зейналлы. Избранные произведения", изданный MEMIM.

Мастер-класс по фортепиано провела заслуженный педагог, профессор специализированного фортепианного отделения Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, доктор философии в области истории искусств Назакет Римази, а мастер-класс по гармони - преподаватель кафедры народного инструментального исполнительства Азербайджанской национальной консерватории и Десятилетней музыкальной школы № 12 имени Тофига Гулиева в Баку Эльнур Гараев.

В ходе мастер-классов участникам дали рекомендации по исполнительской технике, интерпретации музыкальных произведений и методикам преподавания, а также были даны ответы на вопросы аудитории.

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